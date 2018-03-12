هذه أبرز الحقائق عن مباراة الأهلي ضد الغرافة

المواطن - محمد سمعه

تُقام مباراة الأهلي ضد الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد الغرافة غدًا يسعى الراقي إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ وذلك من أجل البقاء في صدارة المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل الراقي قبل مباراة الأهلي ضد الغرافة في الجولة الرابعة من دور المجموعات أربعة أهداف واهتزت شباكه بهدفين، بينما سجل نادي الغرافة ستة أهداف وسكنت شباكه أربعة أهداف.

وكان الراقي تعادل مع فريق الغرافة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف لكل فريق في قطر، حيث يأمل لاعبو الراقي في التألق واستغلال الفرص المتاحة في مباراة الأهلي ضد الغرافة من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وتريد جماهير الراقي قبل إقامة مباراة الأهلي ضد الغرافة استمرار الروح المعنوية المرتفعة للاعبي الأهلي من أجل الفوز، خاصة أن النادي الأهلي حقق الفوز في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على حساب نادي القادسية بنتيجة هدف دون رد.

وستُقام مباراة الأهلي ضد الغرافة، غدًا الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

وقبل إقامة مباراة الأهلي ضد الغرافة فاز الراقي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا على نادي الجزيرة الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، بينما فاز الغرافة على نادي تراكتور الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتنوي جماهير الراقي الحضور بكثافة غدًا قبل إقامة مباراة الأهلي ضد الغرافة؛ لمساندة النادي الأهلي من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للاقتراب من التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة الآسيوية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :