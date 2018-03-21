هذه أبرز الدروس المستفادة من مواجهة الأخضر لألمانيا وإيطاليا

المواطن - محمد سمعة

سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة منتخبي إيطاليا وألمانيا في لقاءات ودية وذلك من أجل الاستعداد لكأس العالم 2018 في روسيا صيف العام الحالي.

وسيخوض الأخضر مباراة ودية ضد المنتخب الأوكراني يوم الجمعة المقبلة مع مواجهة منتخب بلجيكا يوم الثلاثاء المقبل وذلك خلال معسكر الأخضر في مدينة ماربيا الإسبانية.

وخلال شهر مايو سيلعب المنتخب السعودي مباراة قوية مع نظيره الإيطالي حيث سيستفيد الأخضر بصورة كبيرة من خبرات لاعبي المنتخب الإيطالي حيث التأمين الدفاعي نظرًا لشهرة إيطاليا بالمدرسة الدفاعية الصلبة.

أما مواجهة المنتخب الألماني فسوف تفيد المنتخب السعودي خاصة أن الناسيونال مانشافات صاحب آخر ألقاب كأس العالم في عام 2014 بعد فوزه على منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، كما أن مباراة ألمانيا ستفيد الأخضر حيث معرفة الخطط الحديثة في كرة القدم مع تجهيز فريق ثان مساند للفريق الأول.

وكان المنتخب الألماني فاز بلقب كأس العالم للقارات في صيف العام الماضي على حساب المنتخب التشيلي ولعب الألمان البطولة بالصف الثاني مع إراحة الكثير من نجوم منتخب ألمانيا أصحاب الصف الأول نظرًا لأن بطولة كأس القارات أقيمت وقت نهاية الموسم في الدوريات الأوروبية.

سيخوض الأخضر مباراته الرسمية الأولى في كأس العالم أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والضيافة يوم 14 يونيو المقبل على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

يقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات” مصر، روسيا، الأوروغواي”.







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