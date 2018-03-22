هذه أهداف معسكر المنتخب السعودي الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المنتخب السعودي الأولمبي نايف القاضي عن الأهداف الرئيسية لمعسكر الأخضر المُقام حاليًا في جدة، والذي سيشهد خوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري.

وأكد نايف القاضي على أهمية استغلال أيام “فيفا” الدولية، مُشددًا على أن معسكر الأخضر الأولمبي يهدف إلى إطلاع الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري على أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وذلك وفقًا لتصريحاته التي نقلها حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”.

وتابع مدير المنتخب السعودي الأولمبي تصريحاته قائلًا: “كما يهدف المعسكر الحالي إلى صنع أسلوب لعب ومنهجية تُجهز الأخضر لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، ومن بعدها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 بشكل مميز”.

وعن مباراتي مصر خلال المعسكر، قال نايف القاضي: “كما يعرف الجميع أن المنتخب المصري قوي جدًا، ويمتلك لاعبين يُشاركون مع الفريق الأول، وستكسب هاتان المواجهتان لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي احتكاكا أكبر”.

وأضاف مدير المنتخب السعودي الأولمبي تصريحاته قائلًا: “وهذا الاحتكاك هام للغاية في ظل عدم مشاركة معظم لاعبي منتخبنا الوطني مع الفريق الأول، ما يعني أن مثل هذه المواجهات تزيد من الخبرة بالنسبة لهم”.

واختتم نايف القاضي تصريحاته قائلًا: “لا نبحث عن النتيجة بقدر ما نبحث عن الفائدة الفنية وتطبيق التكتيك الذي يود انتهاجه المدرب”.







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