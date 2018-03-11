هذه حقيقة وجود 6 آلاف محاسب عاطل

المواطن - الرياض

نفت هيئة المحاسبين صحة ما نُشر في إحدى الصحف المحلية بعنوان “6000 محاسب سعودي عاطلون مسجلون في حافز”، موضحة عدم دقة ما تم تداوله عن وجود 6 آلاف محاسب عاطل عن العمل.

وقالت الهيئة في بيان لها: إنه “إشارة إلى ما نُشر في إحدى الصحف المحلية يوم الأحد تحت عنوان (6000 محاسب سعودي عاطلون مسجلون في حافز)، فقد أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، أن الخبر غير دقيق، حيث ذكر في لقاء بالغرفة التجارية بجدة في موضوع مشروع التسجيل المهني للوظائف المحاسبيـة وشاغليها من غير السعوديين، وذلك عن طريق ربط رخص العمل لدى الهيئة”.

وقال المغامس: إن “عدد خريجي تخصصات المحاسبة المسجلين في حافز ١٩١٧ باحثًا عن العمل، كما أن المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لا يشترط أنهم عاطلون عن العمل، بل بعضهم على رأس العمل، ويبحثون عن فرص وظيفية أفضل”.

وتابع: “والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إذ تؤكد استمرارها في القيام بواجباتها والنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها، وتهيب بدور الإعلام المهم في نقل الحقائق التي تُساهم في تحقيق الأهداف المرجوة والتي تخدم الصالح العام”.







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