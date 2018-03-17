هذه خطة عمر السومة لصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، في تسجيل هدف مهم بالأمس، في مباراة الراقي والرائد في دوري المحترفين، وذلك من أجل العودة إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وكان عمر السومة تألق وسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في شباك الرائد في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة، وذلك من أجل مطاردة اللاعب التشيلي روني فيرنانديز لاعب الفيحاء على صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

يذكر أن عمر السومة كان غاب عن مباريات الأهلي منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب الإصابة في الركبة، ولكنه عاد بقوة بداية من مباراة الأمس، وذلك من أجل الحصول على المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وبعد أن أحرز عمر السومة هدف الأهلي الثاني في شباك الرائد، نجح الراقي في أن يظل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول، بينما نجح السومة في أن يصل إلى هدفه رقم 11 في ترتيب هدافي الدوري السعودي.

ويملك عمر السومة نجم الأهلي خطة مميزة، وذلك من أجل العودة إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للموسم الحالي، حيث يرغب اللاعب السوري في أن يسجل المزيد والمزيد من الأهداف لفريقه في المباريات المتبقية في دوري المحترفين؛ أملًا في تحقيق لقب هدافي الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

جدير بالذكر أن عمر السومة مهاجم النادي الأهلي كان قد فاز بلقب الهداف بعدما احتل المركز الأول في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي في موسم 2016- 2017 مع الراقي بعدما سجل 24 هدفًا للراقي متفوقًا على اللاعب إسماعيل بانجورا مهاجم نادي الرائد.

وكان عمر السومة سجل آخر أهدافه مع الأهلي قبل إصابته في الموسم الحالي بالدوري في شباك فريق التعاون يوم 19 نوفمبر الماضي في مباراة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصبح رصيد السومة وقتها من الأهداف 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.







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