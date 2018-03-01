هذه خطة ميلان للفوز على آرسنال في اليورباليج

المواطن - محمد سمعة

أوقعت قرعة دور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم نادي ميلان الإيطالي في مواجهة نادي آرسنال الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن ميلان بقيادة مدربه الإيطالي الشاب جينارو جاتوزو يُحقق نتائج طيبة مع الروسونيري كان آخرها الفوز على نادي لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة نادي يوفنتوس.

وسيعتمد نادي ميلان عند مواجهته لنادي آرسنال في لقائي الذهاب والإياب على تكثيف الهجمات واستغلال ضعف الخط الدفاعي لنادي آرسنال لتحقيق الفوز.

كما أن الانتصارات المتتالية لميلان مؤخرًا في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ستجعل فرص الروسونيري في التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي قائمة، عكس النتائج السلبية والتي يحققها الآرسنال في الفترة الأخيرة.

ويرغب ميلان في اعتماد طريقة مانشستر سيتي وهى الضغط الهجومي المتواصل على دفاعات آرسنال لإجبارهم على ارتكاب الأخطاء.

وكان مانشستر سيتي هزم نادي آرسنال يوم الأحد الماضي ليُتوج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب الجانرز بثلاثية دون رد، حيث يفكر ميلان في استخدام هذه الطريقة لإقصاء النادي اللندني من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان جينارو جاتوزو جاء لتدريب نادي ميلان خلفًا للمدرب الإيطالي المقال فينتشينزو مونتيلا لتحسين وضع الروسونيري في الدوري الإيطالي.

ويذكر أن ميلان فاز على نادي روما بثنائية دون رد في ملعب الأوليمبكو يوم الأحد الماضي عبر ثنائية باتريك كوتروني ودافيد كالابريا.

يرغب ميلان في المضي قدمًا نحو التتويج بلقب الدوري الأوروبي خاصة أن الفوز باليورباليج سيُمكن الروسونيري من التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل مهما كان مركز ميلان في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي.

من ناحية أخرى يفكر ميلان في التفريط في مهاجمه البرتغالي أندري سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







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