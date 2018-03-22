هذه رسالة تركي آل الشيخ للاعبي الأخضر

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، رسالة إلى لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة أوكرانيا وديًا، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “لاعبي منتخب بلادي، ما بقي الكثير عن المونديال، مباراتنا أمام أوكرانيا مهمة، نبي نشوف روح وحماس وتنافس قوي منكم على كسب فرصة تمثيل وطنكم في المونديال”.

ودخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية، وسيخوض مباراة ودية أمام أوكرانيا، يوم غد الجمعة، قبل أن يواجه المنتخب البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار المرحلة الثالثة للاستعداد لمنافسات كأس العالم 2018.

وضمن المرحلة الثانية للإعداد لكأس العالم 2018، لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام مولدوفا وفاز عليها بثلاثية نظيفة على ملعب الجوهرة المشعة، قبل أن يخسر برباعية أمام المنتخب العراقي على ملعب البصرة الدولي.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يقع في المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم 2018، مع منتخبات روسيا، الأوروغواي، والمنتخب المصري، وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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