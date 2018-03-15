هذه رسالة سلمان المالك لرئيس النصر الجديد وتركي آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، سلمان المالك، على توجيه رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ورئيس العالمي الجديد سعود آل سويلم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب سلمان المالك، عبر حسابه على “تويتر”، منذ قليل: “أتقدم بشكري الجزيل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته ودعمه لي ولنادي النصر وجماهيره، وأتمنى أن أكون قد وفقت فيما كُلفت فيه”.

وتابع رئيس مجلس إدارة النصر السابق رسالته قائلًا: “كما أتقدم بالتهنئة الصادقة لأخي الأستاذ سعود آل سويلم على تكليفه برئاسة النادي، وكلي ثقة بأن النصر موعود بنقلة كبيرة في عهده”.

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن عن تكليف سعود آل سويلم برئاسة العالمي، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “تم تكليف أخي سعود بن محمد آل سويلم برئاسة نادي النصر.. أتمنى له كل التوفيق، وأشكر الأخ سلمان المالك على ما قدمه من عمل في المرحلة الماضية”.

وقرر تركي آل الشيخ حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة فيصل بن تركي، قبل أكثر من شهرين، مستندًا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وقرر تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يُكلف سعود آل سويلم برئاسة العالمي أمس.







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