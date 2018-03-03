هذه نتيجة مباراة الهلال ضد هلال الأبيض في الدوري السوداني

المواطن - محمد سمعة

شهدت مباراة الهلال ضد هلال الأبيض في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم تفوقًا لنادي الهلال بفوزه بهدفين لهدف.

وحاول لاعبو الأزرق السوداني تحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد هلال الأبيض من أجل حصد النقاط الثلاث والمنافسة بقوة على لقب الدوري السوداني في الموسم الحالي.

وبعد فوز لاعبي الأزرق في مباراة الهلال ضد هلال الأبيض أصبح رصيد الهلال 4 نقاط في المركز السادس في المجموعة الأولى بالدوري السوداني، بينما يتواجد فريق هلال الأبيض في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

سجل اللاعب محمد أحمد بشير بشة الهدف الأول في مباراة الهلال ضد هلال الأبيض، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني لفريق هلال أم درمان.

وقاتل فريق هلال الأبيض وذلك من أجل تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول خلال مباراة الهلال ضد هلال الأبيض.

نجح اللاعب محمود أحمد التش في تسجيل الهدف الأول لنادي هلال الأبيض خلال مباراة الهلال ضد هلال الأبيض في إطار لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

وبعد نهاية مباراة الهلال ضد هلال الأبيض، سيخوض هلال أم درمان في الجولة السابعة من الدوري السوداني مباراة قوية أمام نادي الخرطوم الوطني.

أما بعد خسارة هلال الأبيض في الهلال ضد هلال الأبيض بثنائية مقابل هدف، فسيواجه في الجولة السابعة من بطولة الدوري السوداني نادي حي الوادي نيالا يوم الأربعاء المقبل.

ويذكر أن مباراة الهلال ضد هلال الأبيض أقيمت في مدينة أم درمان السودانية معقل نادي هلال أم درمان بالأمس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تميزت مباراة الهلال ضد هلال الأبيض بالضغط الكبير والمتواصل لفريق هلال أم درمان وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث والتأهل عن المجموعة الأولى للمنافسة على الدوري السوداني، حيث ينقسم الدوري السوداني إلى مجموعتين يتأهل أول فريقين من كل مجموعة للمنافسة حتى الوصول إلى المباراة النهائية.







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