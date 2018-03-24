هذه هي أصعب مباراة في الجولة الـ25 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

ستكون مباراة القادسية وأحد هي أصعب مباراة، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة القادسية وأحد يوم 6 إبريل المقبل.

ويتواجد نادي القادسية في المركز الـ12 في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد نادي أحد في المركز الـ14 والأخير في الدوري السعودي برصيد 18 نقطة.

ويذكر أن مواجهة القادسية وأحد ستكون صعبة للغاية؛ حيث يعاني الفريقان من النتائج السلبية ويقتربان من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث يريد كل منهما السعي للفوز وحصد النقاط الثلاث أملًا في البقاء في دوري المحترفين.

وكان القادسية خسر مباراته أمام نادي الهلال في إطار لقاء الجولة الـ18 والمؤجلة بين الفريقين في مباريات الدوري السعودي بهدف دون رد، بينما خسر نادي أحد من نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، في مباراة أقيمت بين الفريقين في إطار لقاءات الجولة الـ24.

سجل نادي القادسية بعد مرور 24 جولة من الموسم الحالي 23 هدفًا وسكن مرماه 38 هدفًا، بينما سجل نادي أحد 23 هدفًا ودخل مرماه 43 هدفًا.

تعاقد نادي القادسية قبل بداية الموسم الحالي مع اللاعب النيجيري ستانلي أوهايتشي قادمًا له من صفوف نادي الزمالك المصري.

سيواجه القادسية نادي أحد في الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري، ثم سيواجه نادي النصر.

أما نادي أحد فسيواجه فريق الأهلي في الجولة الـ26 من الدوري يوم 12 إبريل المقبل.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.







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