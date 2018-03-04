هزيمة قاسية لنابولي من روما في الدوري الإيطالي

المواطن – عبدالناصر سيد

تلقى فريق نابولي هزيمة قاسية من روما بهدفين مقابل أربعة أهداف، في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبادر نابولي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق لورنزو إنسيني، إلا أن فرحة أصحاب الأرض بالهدف لم تدم طويلًا فبعدها بدقيقة أدرك روما التعادل عبر التركي جنكيز أوندر.

ومع حلول الدقيقة 26 أحرز البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني لروما، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

وجاءت الدقيقة 73 لتشهد معها إحراز دجيكو للهدف الثاني له والثالث لفريقه، وبعدها بست دقائق أضاف الأرجنتيني دييجو بيروتي الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 92 أحرز نابولي هدفه الثاني عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز.

وتعد هزيمة اليوم هي الثانية لنابولي في الموسم الحالي وعلى ملعبه، حيث جاءت الخسارة الأولى على يد يوفينتوس بهدف نظيف.

ورغم الهزيمة، حافظ نابولي على القمة بعدما تجمد رصيده عند 69 نقطة، بينما ارتفع رصيد روما إلى 53 نقطة في المركز الثالث.







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