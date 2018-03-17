هكذا احتفل آل الشيخ برفع الحظر عن الملاعب العراقية

المواطن - مروة نبيل

احتفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ برفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية رسميًّا بطريقته الخاصة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو قصيرًا عبر حسابه على “تويتر”، قبل قليل من حفل تكريم المنتخب السعودي بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم 2018، حينما طالب الجميع بدعم العراق ودعا للعب مباراة ودية هناك من أجل دعمها لرفع الحظر الدولي المفروض عليها.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل قليل، عن رفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية لتُصبح جاهزة لاستضافة المباريات الدولية، وهي: البصرة وكربلاء وأربيل.

كما أحال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ملف الكرة العراقية للاتحاد الآسيوي للعبة، إلا أنه رفض رفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد في الوقت الحالي، بسبب الأوضاع الأمنية.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد خاض مباراة ودية أمام نظيره العراقي، نهاية الشهر الماضي، على ملعب البصرة الدولي في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا، وانتهت بفوز أسود الرافدين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.







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