هكذا تحايلت شركات مشروبات الطاقة لبيع منتجاتها

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

انتهج العديدُ من شركات مشروبات الطاقة أساليب حديثة لمواجهة موجة كساد المبيعات التي تواجهها بسبب رفع أسعار المشروبات 100% جنباً إلى جنب الضريبة المضافة والانتقالية.

وكشفت جولة “المواطن” على عدد من المحال التجارية، مساء أمس، كيف لجأت الشركات إلى ابتكار أحجام جديدة ” صغيرة ” لبيعها للمستهلك بأسعار لا تتجاوز الريالين، في تحفيز منها للمشترين لشراء منتجاتها بقدر الإمكان في ظل تراجع شراء مشروبات الطاقة.

الزكاة والدخل بدورها أكدت أن تطبيق الضرائب هو أحد الحلول للحد من الإسراف في استهلاك السلع الضارة على الصحة والبيئة، حيث تُفرض بنسب متفاوتة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.







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