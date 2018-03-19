هكذا علق المغردون على لقاء #ولي_العهد_علي_قناه_CBS

المواطن - الرياض

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلقاء ولي العهد على قناة CBS وكيف تطرق إلى كل القضايا التي تهم المملكة والمنطقة بأسرها، بكل صراحة وشفافة، تأكيداً على مضي المملكة بكل ثبات وثقة إلى المستقبل المشرق.

ودشَّن مغردون وسم “ولي العهد علي قناه CBS “، حيث انهالت التغريدات ليتصدر الهاشتاق الترند في المملكة والمنطقة العربية.

بداية علق ابن عويد بقوله: “دافعوا عنه بقلوبكم .. دافعوا عنه بعقولكم، ولا تسمعوا فيه قولاً .. واحثوا في وجه من يشكك فيه ويسئ إليه.. فأعداءه ليسوا أشخاص فقط بل دول ،، بأجهزتها ووسائل اعلامها واموالها على المرتزقة .. هدفهم عرقلته وعدم نجاحه .. لان نجاحه فشل لهم ونهاية وجودهم”.

من جهته نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقتطفات من لقاء ولي العهد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال العساكر في تغريدة: “أبرز ما جاء في لقاء سمو ولي العهد على قناة CBS الأمريكية عبر برنامج “60 دقيقة”، والذي نقل للعالم الفكر الذي يقف خلف المشروع الطموح لنهضة بلادنا، الواعي بكل قضاياها، والساعي نحو رفعتها”.

بدورها نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها في “تويتر”، إنفوجرافيك تضمن أبرز ما جاء في لقاء ولي العهد التاريخي مع قناة CBS.

وعلق سلمان الدوسري، الكاتب والإعلامي، على لقاء ولي العهد بقوله:

1- ردود مختصرة… بدون حشو أو كلمات زائدة

2- سرعة بديهة وأفكار واضحة

3- كاريزما تجبر المشاهد الغربي على المتابعة حتى النهاية

4- مواقف سياسية حازمة

وختم الدوسري تغريدته بقوله: “باختصار كانت الرسالة والسعودية الجديدة ستبهركم”.

وعلق هاني سليم على اللقاء بقوله: “صدق محمد بن سلمان، وان شاء الله السعودية نحو الأفضل علي أيدي هذا الشاب المحترم المثقف الواعي والملم بكافة الأمور باختصار مُحنك”.

وعلقت مغردة بقولها: “أكثر شيء أعجبني في اللقاء هو يتكلم اللغة العربية وهم يترجمونها، من أساسيات أن تكون صاحب شخصية انك تتكلم بلغتك وهذا شيء يحسب لأميرنا محمد بن سلمان”.

وعلق آخر بقوله: “أمير شاب طموح يريد أن يضع السعودية في مكانها المناسب ويرتقي بالشعب إلى مصاف الدول الأولى أعانك الله وسدد خطاك”.







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