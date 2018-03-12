هكذا علّق الإعلاميون ونجوم الزعيم بعد نهاية مباراة الهلال والريان

المواطن - محمد سمعه

حرص نجوم الزعيم والإعلاميون على التعليق وإظهار رد فعلهم، بعد نهاية مباراة الهلال والريان القطري في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بخسارة الفريق الهلالي بنتيجة هدفين لهدف.

وكانت مباراة الهلال والريان أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في قطر اليوم.

وتحدث الإعلامي وليد الفراج بعد نهاية مباراة الهلال والريان قائلًا على تويتر: “الروح القتالية والعطاء من قلب لا يصنعها داخل الملعب لا مدرب ولا رئيس”.

بينما تحدث الحارس الأسطوري محمد الدعيع بعد مباراة الهلال قائلًا على تويتر: “نخلي الانتقاد ونقف مع الفريق جميعًا إلى آخر مباراة في الموسم، وما زال الدوري إلى الآن في أيدينا أخطاء وإن شاء الله تتعالج قبل المباراة القادمة أمام القادسية.. وقفتكم مع الفريق يا جمهور الزعيم”.

وقال النجم سامي الجابر بعد نهاية مباراة الهلال والريان على تويتر: “الهلال لا يصنع الفرح لعشاقه فقط بل يهدي كارهيه أحيانًا قليلًا من الفرح.. نفرح كثيرًا ويفرحون قليلًا.. الزعيم مصدر فرح وفخر”.

تأزم موقف الزعيم بعد نهاية مباراة الهلال والريان؛ حيث أصبح قريبًا من توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ32.

يذكر أن نادي أوراوا الياباني كان قد تُوج ببطولة دوري أبطال آسيا بعد التعادل مع الزعيم في مباراة الهلال وأوراوا والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في جولة الذهاب.

وفي جولة العودة من مباراة الهلال وأوراوا في اليابان تمكن الأخير من الفوز على فريق الزعيم بنتيجة هدفين لهدف في مباراة شهدت تفوقًا كبيرًا من جانب الفريق الياباني.

يذكر أن مباراة الهلال والريان في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا شهدت عودة النجم ياسر القحطاني للتهديف بعدما سجل هدفًا للزعيم من ركلة جزاء في شباك الريان.







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