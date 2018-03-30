هكذا كانت التعليقات بعد انتقاد ياسر القحطاني للإعلاميين الرياضيين

المواطن - محمد سمعة

تسبب المهاجم ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال الحالي ونجم المنتخب السعودي السابق في حالة من الجدل وذلك بعد انتشار فيديو له وهو ينتقد العديد من الإعلاميين الرياضيين في المملكة.

وانتقد ياسر القحطاني العديد من الإعلاميين الرياضيين خلال فيديو له نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا إنهم لا يتحدثون بكل مصداقية ويرددون كل ما يشاهدونه دون تفكير أو دقة.

وعلق الكثير من الإعلاميين والجماهير عبر موقع تويتر على فيديو ياسر القحطاني الأخير والذي وصف مجموعة كبيرة من الإعلاميين بأنهم إمعات وهم أشخاص ضعاف لا يثبتون على رأي.

تحدث الصحفي محمد الدويش معلقًا على ما قاله ياسر القحطاني قائلًا” عاد القناص ياسر القحطاني للتهديف ولكن في مرمى الإعلاميين الرياضيين.. من غضب من الهداف الحراس”.

بينما قال الصحفي فهد السميح على حسابه على تويتر” لماذا صب بعض الإعلاميين جم غضبهم على ياسر القحطاني حينما ذكر وجود إمعات إعلامية برغم أنه لم يحدد أسماء معينة”.

وقال الإعلامي السوري مصطفى الأغا على تويتر” لن ينزعج من تغريدة ياسر القحطاني سوى المقصودين فيها”.

وتحدث الكاتب الصحفي سلطان السيف قائلًا” من حق ياسر القحطاني أن يقول رأيه وواجب الإعلام كسلطة رابعة أن يقدم نقدًا موضوعيًا محترمًا . معظم الذين كانوا رموزًا لنشر الفوضى والتعصب تحولوا إلى النقيض بطريقة فجة وهزلية، فيما البقية من النقاد الموضوعيين تحولوا لأقلية مسحوقة”.

وكان ياسر القحطاني استمر في انتقاده لمجموعة كبيرة من الإعلاميين قائلًا عبر حسابه على تويتر” إمعات.. كاد المريب أن يقول خذوني”.







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