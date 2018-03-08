هكذا وصفت الكنيسة الأنجليكانية لقاء ولي العهد مع رئيس أساقفة لندن

المواطن - لندن

عبَّرت الكنيسة الأنجليكانية عن تقديرها لما يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بنشر قيم التسامح بين الأديان ومكافحة التطرف.

وقالت الكنيسة في بيان لها بعد لقاء ولي العهد مع رئيس الأساقفة في لندن جاستن ويلبي: إن ولي العهد يعمل بقوة على نشر التسامح ونبذ العنف وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان بحسب رويترز.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد التقى في لندن اليوم، رئيس الأساقفة جاستن ويلبي.

وتسلم سمو ولي العهد “مخطوطة القرآن ببرمنغهام” وهي واحدة من أقدم السجلات الباقية للقرآن الكريم، ومكتوبة بالخط الحجازي، وتحتوي على آيات من السور القرآنية.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الخارجية عادل الجبير، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز.







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