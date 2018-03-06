هكذا وصف مدير مكتب ولي العهد متحف القاهرة

المواطن - القاهرة

وصف مدير مكتب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بدر بن محمد العساكر؛ المتحف المصري بأنه بمثابة شرفة على حضارة أرض الكنانة، ومرآة للإنجاز الاجتماعي والإداري.

وقال العساكر خلال تجوله بالمتحف المصري اليوم الثلاثاء، ضمن زيارة ولى العهد لمصر، في تغريدة له على “تويتر”: “كان لي شرف الاطلاع على تلك الأدوار لحضارة تمتد آلاف السنين، التي تعد نبراسًا ينير طريق الأجيال”.

يذكر أن العساكر قد شارك مساء أمس في منتدى التواصل الاجتماعي الذي نظمته مؤسسة “مسك” الخيرية.

وكان المنتدى قد شهد حضورًا مكثفًا من الطلاب المصريين والسعوديين ومعظم الدول العربية الدارسين في مصر الذين تفاعلوا مع فقرات المنتدى بشكل كبير وأتاحت لهم فرصة للتعرف إلى المستفيدين من وسائل التواصل الاجتماعي وتذليلها لخدمة حياتهم.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد اختتم زيارته اليوم للقاهرة، متوجهًا إلى بريطانيا المحطة الثانية لجولته الخارجية التي تشمل أيضًا الولايات المتحدة الأميركية.







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