هلالي: إقالة دياز مقنعة.. وأخشى فقدان لقب الدوري

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سابقًا، سعود الحماد، أنه يخشى من عدم تتويج الزعيم بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، في ظل تراجع أداء ونتائج الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وعلق سعود الحماد على خسارة الهلال أمام الريان في بطولة دوري أبطال آسيا قائلًا: “وضع الهلال لا يُرضي جماهير النادي ومحبيه .. والضغوطات الجماهيرية والإعلامية أثرت على مستويات اللاعبين”.

وتابع نجم الزعيم السابق تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “إمكانيات الهلال الحالية لا تؤهله للذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا .. وأخشى أن تؤثر الخسارة أمام الريان على الفريق في الدوري”.

وواصل لاعب الزعيم السابق تصريحاته قائلًا: “أسباب إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الهلال مقنعة .. وهناك أمور أخرى لا يُمكن الإعلان عنها”.

واختتم سعودي الحماد تصريحاته قائلًا: “أخشى أن يفقد الهلال لقب الدوري إذا استمر بنفس المستوى الذي شاهدناه .. وهذا وقت إدارة النادي وأعضاء شرفه ولاعبي الخبرة لانتشال الفريق ودعم اللاعبين”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال من نظيره الريان القطري بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018، ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطتين فقط.

وعلى الصعيد المحلي، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين لهدف؛ ليتقلص الفارق بينه وبين النادي الأهلي لنقطة واحدة، وتشتعل المنافسة على اللقب المحلي.







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