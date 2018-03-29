هلال الشمالية يستنفر بسبب الطقس ويقدم نصائح هامة

المواطن - الشمالية

تجاوبًا مع تحذيرات الجهات المختصة، رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية؛ تحسبًا لأي طارئ قد يحدث بسبب أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ودعت هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن أحوال الطقس والغبار والرياح وما ينتجه ذلك من تدني مستوى الرؤية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث مثل القيادة بسرعة زائدة، أو الانشغال عن قيادة المركبة.

وشدد الهلال الأحمر على ضرورة تجنب الأماكن المفتوحة خاصة لمرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية؛ لعدم التعرض للغبار والأتربة، وارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل خلال موجات الغبار.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم 997 على مدار 24 ساعة.







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