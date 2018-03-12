هل أساء ألفيس لنجم ريال مدريد؟.. اللاعب البرازيلي يوضح

المواطن - مروة نبيل‎

أنهى البرازيلي داني ألفيس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدلَ المُثار حول إساءته لنجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وردَّ داني ألفيس على اتهامات الإساءة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تصريحاته لبرنامج “ESPORTE ESPETACULAR”: “الحمد لله أن ابني لا يحب كرة القدم، لأنها بدأت تفقد الجوهر الذي دفعني لأن أكون لاعبًا”.

وأضاف: “إنهم يقولون إنني وضعت بعض الرذاذ على قميص كريستيانو رونالدو، هل أنا أم الأطفال ذوي الثلاثة أعوام؟ إنه غباء بلا حدود، ما حدث كان جزءاً من المباراة، لا يوجد شيء شخصي بيني وبين كريستيانو، وهذه الأشياء موجودة في كرة القدم”.

وعن توديع سان جيرمان لبطولة الشامبيونزليج، قال ألفيس: “أعتقد أن المشكلة في باريس سان جيرمان هي الافتقاد للكيمياء والترابط في الفريق بشكل عام، لقد عشت تلك اللحظات مع منتخب البرازيل أيضاً، النادي سيعاني من ذلك ولكن يجب أن نتخطى المرحلة”.

وتابع النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: “لقد انتقلت إلى باريس سان جيرمان بسبب مشروع النادي ولتقييمهم لي كلاعب، ولكن لكي أكون صادقًا لا أرى أن راتبي يتماشى مع قدراتي، إنه كبير جدًا”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفوز على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يُكرر فوزه عليه في ملعب حديقة الأمراء بهدفين مقابل هدف، ليُقصيه من بطولة دوري أبطال أوروبا.







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