هل تسبب بايرن ميونيخ في عدم تعاقد النصر مع فافري؟

المواطن - مروة نبيل

ربطت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية بين نادي النصر والمدير الفني لنادي نيس الفرنسي، السويسري لوسيات فافري، قبل أن يُعلن مجلس إدارة العالمي التعاقد مع دانيل كارينيو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكدت موقع “سبورت 1” الألماني، أن لوسيان فافري ضمن المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، بعد رفض توماس توخيل تولي تدريب البافاري الموسم الرياضي القادم، الأمر الذي قد يجعله يرحل عن نيس ويُدرب البايرن.

وأشارت تقارير صحفية عالمية خلال الساعات الماضية إلى أن توخيل توصل إلى اتفاق مع أحد الأندية الكبرى خارج ألمانيا، لقيادتها بداية من الموسم الرياضي المقبل، الأمر الذي دفعه لرفض عرض بايرن ميونيخ.

ويملك لوسيان فافري خبرة كبيرة في منافسات الدوري الألماني، حيث إنه سبق ودرب ناديي هيرتا برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ، وكان قريبًا من تدريب بوروسيا دورتموند خلال الصيف الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن إدارة نادي النصر قدمت عرضًا للسويسري لوسيان فافري لتدريب الفريق الموسم المقبل، ووضعته كخيار أول، قبل أن يؤكد وكيل أعماله أن مدرب نيس الفرنسي سيظل يعمل في أوروبا.

يُذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يُحاول إقناع مدرب يوب هاينكس بالاستمرار مع البافاري لموسم جديد، وفي حال فشل الإدارة، سيتم الاتفاق مع أحد المرشحين، وهم: لوسيان فافري، رالف هازنهاتل مدرب لايبزيج، ونيكو كوفاتش مدرب آينتراخت فرانكفورت.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :