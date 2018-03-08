هل تصل بيتكوين إلى 100 ألف دولار؟

المواطن- متابعة

توقع الاقتصادي الكبير في جامعة هارفارد، كينيث روجوف، أن تصل قيمة عملة بيتكوين الافتراضية إلى 100 ألف دولار، قبل أن تهبط مجددًا إلى مستويات الـ100 دولار، بعد 10 سنوات من الآن.

وأكد أن نظام التعامل في العملات الرقمية سيكون محفزًا لانخفاض الأسعار، على الرغم من اعترافه أن هذا التطور لن يحدث بين عشية وضحاها.

وقال روجوف في تصريحات إلى قناة “سي إن بي سي”: “أعتقد أن بيتكوين سوف يساوي جزءًا صغيرًا مما هو عليه الآن إذا انتظرنا لـ10 سنوات من الآن. أود أن أرى سعره 100 دولار على الأرجح منخفضة من 100.000 دولار بعد عشر سنوات من الآن”.

وبيتكوين والعملات الرقمية متهمة بإجراء معاملات غير مشروعة، وغسيل أموال، وعدد من الجرائم غير المشروعة، إلا أنه لا توجد تقديرات حول نسبة دخول العملات الرقمية المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة.







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