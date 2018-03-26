هل تُكرر بلجيكا فوزها الودي أم تُحقق السعودية انتصارًا جديدًا؟

المواطن - مروة نبيل

تترقب جماهير كرة القدم العربية بشكل عام، والسعودية والمصرية بشكل خاص، مباراة الأخضر وبلجيكا الودية الدولية المُقرر إقامتها، يوم غد الثلاثاء، على ملعب الملك بودوان.

وتُعد مباراة السعودية وبلجيكا التي ستُقام، يوم غد الثلاثاء، استعدادًا لمشاركة المنتخبين في نهائيات كأس العالم 2018، هي الثالثة بينهما على الصعيدين الرسمي والودي.

تقابلت السعودية وبلجيكا للمرة الأولى في كأس العالم 1994، ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي بهدف سعيد العويران التاريخي، الذي قاد منتخب بلاده للتأهل إلى دور الـ16 من المونديال الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

ولعبت السعودية مع بلجيكا وديًا في هولندا، في شهر مايو عام 2006، وهُزم الأخضر بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل هدف المنتخب السعودي، المدافع البلجيكي بارت جور، بالخطأ في مرماه.

ويأمل مدرب المنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي، تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الأخضر تعادل مع أوكرانيا بهدف لكل فريق في إطار الاستعداد لكأس العالم 2018.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال أمام البلد المضيف.

ويتواجد المنتخب البلجيكي الأول في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2018 مع منتخبات إنجلترا، تونس وبنما.







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