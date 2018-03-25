هل نراها في المملكة؟.. ترامب يرفع حظر تصدير طائرات الدرون لحلفاء واشنطن

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسهيل عملية تصدير الطائرات دون طيار إلى حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في التعاون العسكري بمختلف الملفات.

وبحسب ما كشفته وكالة أنباء رويترز الدولية، وفقا لمصادرها المطلعة، فإن الإدارة الأميركية ستخفف القواعد الخاصة بصفقات الطائرات العسكرية دون طيار، والتي تعرف باسم درون، كجزء من إصلاحات عملية تصدير الأسلحة.

وأشارت إلى أن اتخاذ قرار في هذا الصدد سيكون خلال الأشهر المقبلة بشكل رئيسي، وذلك بعد أن تم مناقشة تلك القواعد خلال وقت مبكر من مارس الجاري.

وقال مسؤول أميركي لرويترز “نحن نتفوق في جميع أنحاء العالم، فلماذا يمكن لمنافسينا أن يبيعوا إلى حلفائنا المعدات التي يريدون شراءها منا؟ تهدف هذه السياسة إلى تحويل هذا المبدأ”.

ومن المتوقع أن تُدرج إدارة ترامب هذه التغييرات في القواعد كجزء من مبادرة الرئيس “Buy American” – “اشتر الأميركي”، والتي يسعى من خلالها ترامب لتنشيط الصناعات بالولايات المتحدة.

وأكد ترامب على أهمية خلق فرص العمل في الولايات المتحدة، وشراء المنتجات أميركية الصنع، والحد من العجز التجاري في البلاد.

ترامب قد وضع فعليًّا الخطوط العريضة لإمكانية تصدير الطائرات دون طيار لعدد من البلدان الحليفة للولايات المتحدة الأميركية، على رأسها المملكة وعدد من الدول الأخرى مثل سنغافورة وأستراليا، وهي تعد أحدث تقنيات الطائرات المسيرة آليًّا على مستوى الأسواق العالمية، والتي تحظى بإشادة واسعة عسكريًّا.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الرفض الأميركي لتصدير الطائرات دون طيار “درون”، والتي تعد واحدة من أهم الوسائل الدفاعية والهجومية، كما أنها تعد واحدة من الوسائل المتطورة على مستوى تطوير وسائل الاستطلاع والاستخبارات بشكل فني متقدم.







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