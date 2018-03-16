هل نقلت ابنة سكريبال غاز الأعصاب لتسميم والدها؟

المواطن - متابعة

على وقع الأزمة بين بريطانيا وروسيا إثر اتهام لندن لموسكو بتسميم عميل استخبارات سابق، ظهرت عدة سيناريوهات لمحاولة تفسير كيفية وصول غاز الأعصاب السام للجاسوس سيرغي سكريبال.

وقالت صحيفة تلغراف البريطانية نقلا عن مصادر أمنية أنه من المرجح أن يكون السم وصل إلى سكريبال داخل حقيبة ابنته التي أتت إلى بيت أبيها.

واتهمت لندن موسكو بالتورط بشكل رئيس في تسميم الجاسوس الروسي الذي انتقل للعيش في لندن بعد انتهاء مدة محكوميته في روسيا.

إلى ذلك رجح العضو السابق في لجنة الأسلحة البيولوجية في الأمم المتحدة والخبير العسكري إيغور نيكولين، اليوم عدم إمكانية نقل مادة “نوفيتشوك” السامة، التي سمم بها ضابط المخابرات الروسية السابق سيرغي سكريبال، في حقيبة ابنته، لأن المادة تتميز برائحتها اللاذعة والمفعول الفوري.

وأضاف: يصعب استخدام هذه المادة دون أن يلاحظ أحد، على نقيض غاز “السارين”، إذ تمتلك المادة رائحة لاذعة وبشعة، أما “السارين” فلا يملك لونا أو رائحة ويمكن استخدامه دون أن يلاحظ أحد، أما هذه المادة فمن غير الممكن”.







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