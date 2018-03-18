هل يتأثر المنتخب المصري بأزمة عبدالله السعيد ؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة عبدالله السعيد وتوقيعه لعقود انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن تنتهي بسهولة وستسمر لفترة طويلة، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على مستوى نجم المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

ويُعتبر عبدالله السعيد أحد أبزر نجوم المنتخب المصري ودائمًا ما يصفه المدير الفني، الأرجنتيني هيكتور كوبر، بأنه اللاعب الوحيد الذي لا يوجد له بديل، وهو نفس الأمر الذي يؤكده مدرب النادي الأهلي حسام البدري.

ويُعد عبدالله السعيد ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أبرز نجوم المنتخب المصري خلال الفترة الماضية، وساهما في معظم أهداف الفراعنة سواء في تصفيات كأس العالم 2018 أو بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن تؤثر أزمة عبدالله السعيد على مستواه الفني، خاصة أن هناك أنباء عن صدور قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بتجميد اللاعب وعدم مشاركته في أي مباراة حتى رحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وفي حالة عدم مشاركة عبدالله السعيد مع النادي الأهلي سيؤثر ذلك على مستواه مع المنتخب المصري الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2018، بعد غياب عن المونديال منذ 28 عامًا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018، التي ستُقام في روسيا، مع البلد المستضيف لفعاليات المونديال والمنتخب السعودي وأوروجواي.

وكشف نادي الزمالك عن الصور التي تؤكد حصوله على توقيع عبدالله السعيد نجم المنتخب المصري والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأكد أنه تعاقد معه لمدة موسمين بداية من الموسم القادم مقابل 50 مليون جنيه، قبل أن يُفاجئ اللاعب الجميع ويقوم بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة عامين.

وهناك طريقتان أمام نادي الزمالك في أزمة عبدالله السعيد إما الاتجاه إلى التصعيد وشكوى اللاعب والنادي الأهلي، خاصة أن عقده مع القلعة البيضاء يتضمن شرطًا جزائيًا بـ100 مليون دولار حسبما أعلن مرتضى منصور.

أما الحل الآخر في مشكلة عبدالله السعيد مع نادي الزمالك فهو الودي، والذي يرى الكثيرون أنه الأقرب للتنفيذ، وفي الحالتين فقد حقَّق المسؤولون في القلعة البيضاء مكاسب عديدة، في مقدمتها تحقيق انتصار معنوي على النادي الأهلي المُنافس التقليدي.







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