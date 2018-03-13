هل يتراجع الهلال ويجدد للشلهوب والكاسر؟

المواطن – عبدالناصر سيد

يشغل الشارع الرياضي السعودي مسألة عدم تجديد الهلال لنجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشلهوب وياسر القحطاني الملقب بالكاسر في الموسم المقبل.

ففي الوقت الذي أعلن فيه القحطاني رغبته في الاعتزال حال عدم التجديد له، بدأ الشلهوب يفكر في خوض تجربة احترافية في ناد آخر يلعب له في الموسم المقبل.

وجاءت المطالبة الجماهيرية بضرورة إعادة مسؤولي الهلال النظر في مسألة التجديد للقحطاني والشلهوب بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبان في الفترة الأخيرة.

وتمكن الشلهوب من تسجيل هدف في مرمى الاتفاق في الجولة الرابعة والعشرين لدوري المحترفين السعودي في المباراة التي انتهت بهزيمة الزعيم بهدف مقابل هدفين.

فيما نجح القحطاني في تسجيل هدف في مرمى الريان القطري في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بهزيمة الفريق السعودي بهدف مقابل هدفين.

وحقق محمد الشلهوب إنجازًا تاريخيًّا على مستوى الكرة السعودية كأول لاعب وسط يحقق لقب هداف دوري المحترفين السعودي، وكان هذا في موسم 2009- 2010 بعدما أحرز 12 هدفًا.

ويعد الشلهوب أكثر لاعب بتاريخ الكرة السعودية تحقيقًا للألقاب بواقع 31 بطولة مع ناديه الهلال، بفارق 5 بطولات عن أقرب منافسيه وهما زميلاه السابقان بنفس الفريق يوسف الثنيان وسامي الجابر.

وحصل القحطاني على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007، ولعب في كأس العالم 2006، وأحرز هدفًا في مباراة المنتخب التونسي.

ولعب القحطاني خلال مشواره الكروي مع الهلال ما يقرب من 264 مباراة في مختلف البطولات التي خاضها الزعيم مسجلًا 130 هدفًا.







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