هل يتولى الجابر تدريب الزعيم ؟

المواطن – عبدالناصر سيد

باتت فكرة تولي سامي الجابر مسؤولية تدريب نادي الهلال هي الشغل الشاغل في الوسط الرياضي السعودي في الفترة الأخيرة، بعدما تم تداول اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأبدت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رغبتها في محاولة مسؤولي الهلال التعاقد مع سامي الجابر أحد أبناء الهلال لتولي مسؤولية القيادة الفنية للفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

وترى الجماهير أن الجابر هو الأنسب في تلك المرحلة فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الهلال، كما أنه يعد أحد أبناء الزعيم، ومن ثم فإنه سيكون إضافة للفريق الكروي لاستبعاد الهيبة الآسيوية.

وأشارت الجماهير في تغريداتها إلى أن خوان براون المدير الفني الحالي للفريق، لا يجوز الإبقاء عليه في الموسم المقبل حتى لا تتدهور نتائج الفريق وتضيع معه البطولات والألقاب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه مسؤولو الهلال طرح اسم الجابر وعدم التعاقد معه، وأن الشغل الشاغل لمسؤولي النادي الهلالي هو التعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى فني عال.

وبرر مسؤولو النادي فكرة عدم التعاقد مع الجابر إلى أنه سبق له تدريب الفريق في موسم 2013-2014، ولم يحقق أي بطولة مع الفريق، ولكنه تأهل بفريقه لدور الـ16 آسيوياً قبل أن تتم إقالته.

ويمر الهلال بسوء نتائج في الفترة الأخيرة بعد إقالة الأرجنتيني رامون دياز، وتولي خوان براون تدريب الفريق، لكن النتائج لم تتغير حتى أن الفريق الكروي بات قاب قوسين أو أدنى من عدم اجتياز مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.







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