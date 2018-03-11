هل يحترف كهربا مجددًا في الدوري السعودي؟

المواطن – عبدالناصر سيد

يشغل الشارع الرياضي السعودي في الفترة الأخيرة، النادي الذي سيلعب له محمود عبدالمنعم كهربا خلال الموسم المقبل بعدما أعلن رحيله عن الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ومن ثم عدم الاستمرار ضمن صفوفه.

وأكد كهربا أنه لن يستمر ضمن صفوف الاتحاد في الموسم الجديد، حيث أنه اتخذ قرارًا بالرحيل موضحًا عودته لصفوف الزمالك المصري وبعدها يحسم مصير انتقاله لأي ناد آخر.

ولم يحسم كهربا مصيره فيما يتعلق باللعب ضمن صفوف الزمالك الموسم المقبل أو الاستمرار في رحلة الاحتراف والبحث عن ناد آخر يلعب ضمن صفوفه.

وترددت أنباء حول تلقي كهربا العديد من العروض الاحترافية في بعض الدوريات الأوروبية التي لم يتم الكشف عن هويتها، بالإضافة إلى عروض أخرى من إحدى الدوريات الخليجية.

والسؤال الذي يشغل بال الجماهير السعودية، هل سيلعب كهربا لصفوف ناد سعودي آخر أم لا خاصة بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه مع نادي الاتحاد في الفترات السابقة، قبل أن يتراجع مستواه للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.







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