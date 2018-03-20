هل يحقق الأهلي اللقب العربي الثالث لليد؟

المواطن – عبدالناصر سيد

يواصل فريق الأهلي صحوته وسلسلة انتصاراته في النسخة الحالية للبطولة العربية للأندية لكرة اليد المقامة في صفاقس التونسية، ويضع لاعبو الفريق السعودي صوب أعينهم التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخهم.

ويبحث لاعبو الأهلي عن فرصة تحقيق لقب غائب منذ 13 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2005 عندما توّج الفريق بلقب تلك البطولة العربية.

كما يحاول لاعبو الأهلي التقدم خطوات للأمام في قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب، حيث يتصدر القائمة فريق نفط وهران الجزائري برصيد 3 ألقاب.

ويأمل مسؤولو النادي وجمهورهم في إمكانية العبور بالبطولة إلى بر الأمان والاقتراب خطوات من التأهل إلى النهائي العربي، حيث سيواجه مساء اليوم أهلي سداب العماني في ختام منافسات مرحلة المجموعات.

وحسم فريق الأهلي بطاقة العبور إلى دور الثمانية من البطولة العربية، وبات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المباراة النهائية.







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