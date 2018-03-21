هل يحقق بيتزي المعجزة مع الأخضر؟

المواطن – عبدالناصر سيد

لن تكون المهمة سهلة أمام المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم في رحلته التدريبية مع الأخضر خلال الفترة المقبلة، حيث إنه تولى المهمة في فترة زمنية قصيرة.

ويخوض المنتخب السعودي فعاليات بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري في المجموعة الأولى بجانب الدولة المستضيفة ومصر وأورجواي، لذا فإنه يحتاج إلى معجزة لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وخلال مسيرة بيتزي التدريبية فلم يحقق سوى ثلاث بطولات فقط على صعيد الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها.

ونظرًا لأنه مدير فني للأخضر، فإن منتخب تشيلي كان آخر محطاته التدريبية للفوز ببطولة كأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” العام الماضي، ووصافة بطولة القارات خلف ألمانيا، قبل أن ينهي ارتباطه بالفريق بنهاية تصفيات كأس العالم.

بدأ المدرب الأرجنتيني مسيرته التدريبية في العام 2005 بقيادة فريق كولون سانتا الأرجنتيني، وفي 2006 تولى قيادة فريق أوليفرسيداد دي سان مارتن البوليفي، لينتقل بعد ذلك لقيادة فريق سانتياجو مورنينج، ثم فريق أوليفر سيداد كاتوليكا في تشيلي في الفترة ما بين 2009 و2011 والذي فاز معه بلقب الدوري.

بعدها اتجه بيتزي للتدريب في الأرجنتين لتدريب فريق روساريو لموسم واحد قبل أن يتولى تدريب فريق سان لورنزو في 2013 ويحقق معه بطولة الدوري.

وبعدها انتقل لتدريب فريق فالنسيا الإسباني، قبل أن يبدأ رحلة جديدة في المكسيك مع فريق ليون، ومنه إلى قيادة المنتخب التشيلي.

ويعد المنتخب السعودي هو المحطة التدريبية الأولى لبيتزي في منطقة الشرق الأوسط، حيث لم يسبق تدريب أي فريق من قبل خارج قارة أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا.







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