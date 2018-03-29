هل يحل برنامج مانشستر يونايتد التدريبي أزمة السهلاوي؟

المواطن – مروة نبيل

أطلق برنامج “أكشن يا دوري” استفتاءً يخص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال حساب برنامج “أكشن يا دوري” الرسمي على “تويتر”: “هل برنامج السهلاوي التدريبي في مانشستر يونايتد هو الحل؟”، ووضع 3 اختيارات أمام الجماهير، وهي نعم أو ربما أو لا.

ورأت غالبية الجماهير أن برنامج محمد السهلاوي التدريبي في مانشستر يونايتد لن يكون الحل، واختارت “لا” بنسبة وصلت لـ68% بعد ساعتين فقط من إطلاق الاستفتاء، فيما حصل اختيار “ربما” على 19%، و13% فقط نسبة اختيار “نعم”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن عبر حسابه على “تويتر”، مساء الأربعاء، عن الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ أسابيع، وتمنى أن يكون مُفيدًا للاعب.

ويأمل تركي آل الشيخ استعادة محمد السهلاوي لمستواه المعهود والتألق خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.







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