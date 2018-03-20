هل يرحل مدرب مدريد ريال مدريد لهذا النادي؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن استمرار زين الدين زيدان من نادي ريال مدريد الإسباني محل شك، خاصة أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع المدرب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وترى إدارة باريس سان جيرمان أن المدير الفني لنادي ريال مدريد هو الخيار الأمثل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، وأكد برنامج “الشرنجويتو” الإسباني، أن النادي الفرنسي مُستعد لتقديم “شيك على بياض” لزين الدين زيدان.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، سيجعل المدير الفني لنادي ريال مدريد الحالي، المدرب الأعلى راتبًا في العالم في حال تعاقده مع النادي الباريسي.

وأوضح برنامج “الشرنجويتو” أن زين الدين زيدان لم يحسم مستقبله مع ريال مدريد الإسباني حتى الآن، ويؤجل الاتفاقات حتى نهاية الموسم الجاري، خاصة أن بعض مسؤولي الملكي يرغبون في استمرار المدرب الفرنسي الموسم الرياضي المقبل.

وتُفضل إدارة نادي ريال مدريد استمرار زين الدين زيدان كمدرب للفريق الأول لكرة القدم في حال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفي حال توديع منافسات البطولة، قد يُعيد الملكي البرتغالي جوزيه مورينيو أو التعاقد مع الألماني يورجن كلوب.

يُذكر أن وسائل الإعلام الفرنسية أكدت عزم مجلس إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي إقالة المدير الفني للفريق الأول الحالي أوناي إيمري، نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، بعد توديع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ريال مدريد الإسباني.







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