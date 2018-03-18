هل يصل محمد صلاح إلى مستوى ميسي؟

المواطن – عبدالناصر سيد

يبدو أن جماهير كرة القدم العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص ترى أن المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي يسير على خطى الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني.

وتتساءل الجماهير حول مدى إمكانية الفرعون المصري في السير على خطى البرغوث الأرجنتيني، وأن تراه الجميع في يوم من الأيام أفضل لاعب على مستوى العالم.

وجاءت تلك التساؤلات بعد نجاح صلاح في تسجيل أربعة أهداف في مباراة ليفربول أمس السبت أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز فريقه بخماسية نظيفة.

وترى الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن صلاح بإمكانه أن يكون ميسي العرب بفضل الإمكانيات الفنية والبدنية التي يتمتع بها المهاجم المصري منذ انتقاله بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

وتؤكد الجماهير أن صلاح يمتلك نفس مهارات ومراوغات ميسي، بالإضافة إلى السرعة في بناء الهجمات وتسجيل الأهداف.

واستدلت الجماهير في رأيها بالهدف الأول الذي سجله صلاح في مرماه واتفورد عندما سقط مدافع المنافس على الأرض قبل أن يسجل الهدف.

وهو نفس الأمر الذي قام به ميسي خلال مباراة برشلونة أمام بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، عندما راوغ النجم الأرجنتيني المدافع الألماني جيروم بواتينج قبل أن يسقط على الأرض ويسجل الهدف.

ويرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن صلاح في طريقه للوصول إلى مستوى ميسي وهذا أمر جيد لكنه لا يعتقد أن صلاح أو أي لاعب آخر يرغب في مقارنته بميسي.







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