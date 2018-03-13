هل يضم ريال مدريد نيمار بهذه الطريقة؟

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما يرتبط اسم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث تؤكد تقارير صحفية عودته إلى الليجا مُجددًا عن طريق الملكي.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تُقدر بـ222 مليون دولار.

ويتوقع أن يرحل نيمار عن صفوف باريس سام جيرمان الفرنسي بمبلغ مالي خرافي يصل لـ400 مليون دولار، وقد يحسم صفقة النجم البرازيلي لصالح نادي ريال مدريد الإسباني إحدى الشركات الرياضية العالمية العملاقة.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن شركة “نايكي” ترغب في ارتداء نيمار لقميص ريال مدريد الإسباني على أن تتحمل جزء كبير من الصفقة، تمهيدًا للحصول على حقوق رعاية الملكي خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط نادي ريال مدريد الإسباني بعقد رعاية مع شركة “أديداس” الألمانية المنافسة لـ”نايكي” حتى عام 2020 نظير 40 مليون يورو للعام الواحد، وتسعى الشركة الأميركية جاهدة لرعاية قميص الملكي وقد تتم هذه الخطوة عن طريق نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فسخ نادي ريال مدريد لتعاقده مع شركة “أديداس” من أجل التعاقد مع شركة أخرى أمر ليس مستبعد حدوثه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك عدد من الأندية العالمية سبقوه في هذه الخطوة، وفي المقدمة تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي.







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