هل يعتذر أحمد الفريدي لإدارة النصر؟

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحمد الفريدي، أنه لن يعتذر لمجلس إدارة العالمي على تصريحاته السابقة، مُشددًا على انتهاء الموضوع.

ورد أحمد الفريدي على مطالبته بالاعتذار خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “أعتذر من أي ناحية؟.. الموضوع انتهى وأقفل بالنسبة لإدارة النصر”.

وعن فوز النصر على الاتحاد بثلاثية، علق أحمد الفريدي قائلًا: “كنا نتمنى أن نحقق بطولة هذا الموسم وتعاهدنا على الفوز على الاتحاد لنضمن المركز الثالث”.

وكان أحمد الفريدي قد صرح عقب مباراة النصر والرائد قائلًا: “تركي آل الشيخ غرد عني ثلاث تغريدات، وهذا دليل حرصه ومحبته، وأنا أراهنه إذا لم أتمكن من إنقاص ٤ كيلوجرامات من وزني خلال عشرة أيام، سأعتزل كرة القدم وأعده بالأفضل، وأشكره على اهتمامه بي”.

وبشأن اهتمامه بالعمل الخاص بشكل أكبر من كرة القدم، قال أحمد الفريدي : “نعم أركز في عملي الخاص، لأن من هم في النادي غير مركّزين عليه من الأساس، ولا أريد الحديث عن مشاكل كثيرة داخل النصر”.

وأضاف أحمد الفريدي خلال تصريحات تلفزيونية قائلًا: “عندما يدخل اللاعب النادي ولا يجد راتبه، وهناك أمور أخرى كثيرة المسؤولون غير حريصين عليها، فمن الصعب أن يركز على كرة القدم”.

وقررت إدارة كرة القدم بنادي النصر تطبيق اللائحة على أحمد الفريدي نظير ما بدر منه من تجاوز في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه بعد مباراة الرائد.







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