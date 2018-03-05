هل يعتزل الكاسر بعد الرحيل عن الزعيم؟

المواطن – عبدالناصر سيد

اقترب ياسر القحطاني، مهاجم فريق الهلال، من اعتزال كرة القدم نهائيًّا بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا من قبل مسؤولي النادي بشأن عدم الإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وأخطر القحطاني الملقب بالكاسر المقربين منه بأنه استقر على إعلان الاعتزال وعدم البقاء في الملاعب الكروية في الفترة المقبلة.

وجاء تفكير القحطاني في مسألة الاعتزال بعدما أكد الأمير نواف بن سعد رئيس النادي في حديث تلفزيوني، أن النادي لن يجدد عقد الثنائي القحطاني ومحمد الشلهوب.

وحصل القحطاني على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2007، ولعب في كأس العالم 2006، وأحرز هدفًا في مباراة المنتخب التونسي.

وأعلن ياسر اعتزاله اللعب الدولي في 20 إبريل 2012 بعد 100 مباراة دولية، ثم عاد في كأس الخليج 2013 ليعلن بعدها الاعتزال الدولي نهائيًّا.

ولم يشارك القحطاني مع فريق الهلال في الموسم الحالي سوى في مباراة واحدة فقط كانت في دوري أبطال آسيا، ليواجه خطر التجاهل من قبل الجهاز الفني في غالبية مباريات الموسم سواء في دوري المحترفين السعودي أو دوري الأبطال.

ولعب القحطاني خلال مشواره الكروي مع الهلال ما يقرب من 264 مباراة في مختلف البطولات التي خاضها الزعيم مسجلًا 130 هدفًا.







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