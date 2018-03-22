هل ينتقل كالديرون لصفوف العالمي؟

المواطن – الرياض

واصلت الأندية السعودية سلسلة مطاردتها لغريمتها المصرية فيما يتعلق بمسألة التعاقد مع لاعبين وضمهم إلى صفوفهم في الموسم الكروي الجديد.

وبعد أن شهد سوق الانتقالات الشتوية الماضية إبرام العديد من الأندية السعودية لتعاقدات مع نجوم مصريين بالجملة وضمهم إلى صفوفهم، تتواصل إجراءات التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري، والدخول في مفاوضات مكثفة مع أكثر من لاعب على أمل ضمه في الموسم الجديد 2018-2019.

وظهر الكولومبي دييجو كالديرون، مهاجم الإسماعيلي، في الصورة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق المصري خلال الموسم الحالي، الأمر الذي دفع مسؤولي النصر إلى التفاوض معه على أمل ضمه في الموسم الكروي الجديد.

واشترط الإسماعيلي الحصول على مبلغ 1.5 مليون دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب بينما عرض النصر مليوناً و300 ألف دولار من أجل التعاقد مع اللاعب.

وتتواصل المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتم على إثرها الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ونجح اللاعب الكولومبي في إحراز 14 هدفاً في الدوري المصري هذا الموسم.







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