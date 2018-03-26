هل ينضم جريزمان إلى مانشستر يونايتد؟

المواطن - مروة نبيل

أثار الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل حول إمكانية رحيله إلى مانشستر يونايتج الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقامت قناة “كانال بلس”، بوضع ثنائي المنتخب الفرنسي جريزمان وبول بوجبا وجهًا لوجه، وقال نجم مانشستر يونايتد الحالي: “ماذا لو لعبنا كل يوم معًا؟”، ليُجيبه نجم أتلتيكو مدريد قائلًا: “سيكون ذلك لطيفًا”.

وأضاف نجم المنتخب الفرنسي، أنطوان جريزمان قائلًا: “لكن مهلاً.. هذا لا يعني أنني أريد الذهاب إلى مانشستر يونايتد”.

وارتبط اسم أنطوان جريزمان بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يتنافس على ضمه أكثر من فريق وعلى رأسهم مانشستر يونايتد، كما يرغب برشلونة الإسباني في التعاقد معه.

ويُقدم أنطوان جريزمان، صاحب الـ27 عامًا، مستوى مميزاً مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، وأحرز 23 هدفًا خلال 38 مباراة لعبها في جميع المسابقات الموسم الرياضي الجاري.







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