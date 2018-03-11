هل يُكرر الهلال سيناريو دوري أبطال آسيا 2014؟

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الريان القطري، يوم غد الاثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وتتشابه ظروف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا مع نسخة 2014، من حيث النتائج التي حققها في أول 3 جولات والفرق التي تواجدت مع الزعيم في نفس المجموعة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2018، مع أندية العين الإماراتي، الاستقلال الإيراني والريان القطري، وحصد نقطتين فقط بعد مرور 3 جولات.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2018 بالتعادل مع العين الإماراتي بدون أهداف، قبل أن يخسر بهدف نظيف من الاستقلال الإيراني، وتعادل مع الريان القطري بهدف لكل فريق.

في بطولة دوري أبطال آسيا 2014، وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع أندية الأهلي الإماراتي، سباهان أصفهان الإيراني والسد القطري، وحصد نقطتين فقط خلال أول 3 جولات في هذه النسخة من المسابقة القارية.

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري أبطال آسيا 2014، بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق أمام الأهلي الإماراتي، قبل أن يخسر بنتيجة 3/2 أمام الفريق الإيراني، وتعادل بنتيجة 2/2 مع السد القطري.

ومع بداية الدور الثاني من بطولة دوري أبطال آسيا 2014، انتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال واكتسحوا السد القطري بخماسية، وتعادل الزعيم مع الأهلي الإماراتي سلبيًا، قبل أن يفوز على سباهان أصفهان الإيراني بهدف نظيف.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2014 مُتصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط، وصعد معه فريق السد القطري بـ7 نقاط.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2014، وخسر اللقب القاري أمام فريق ويسترن سيدني الأسترالي.







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