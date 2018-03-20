هنا التفاصيل.. قطاع السيارات يطرح 623 وظيفة للسعوديين

المواطن - الرياض

نظّمت غرفة الرياض، اليوم الثلاثاء، ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل، أمس الاثنين، ملتقى التوظيف لتوطين نشاط منافذ ومعارض بيع السيارات والدرّاجات النارية، بمقر الغرفة بهدف توفير الوظائف للشباب السعودي في هذه المنافذ.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري؛ أن الملتقى الذي شارك فيه عديد من المنشآت تشمل وكالات وصالات بيع السيارات عرض (623) وظيفة شملت: مندوب مبيعات، بائعين، ومحاسب مبيعات، لشغلها بالكوادر السعودية المؤهلة من الشباب الحاصلين على مؤهلات البكالوريوس والدبلوم والثانوية.

وأشار “الشثري”؛ إلى أن الملتقى شهد حضوراً طيباً من طالبي العمل ممّن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات التوظيف، وتمّ تسهيل إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين مع الشركات الراغبة في التوظيف، موضحاً أن الغرفة نظّمت قبل الملتقى محاضرة إرشادية لطالبي العمل؛ تعرفهم بكيفية إجراء المقابلات الشخصية، بهدف تمكينهم لإجراء المقابلات.

وأضاف: “تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار المبادرة التي تبنتها الغرفة لمصلحة منشآت قطاعات الأعمال التي تعمل في الأنشطة الـ 12 التي صدر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطينها مطلع العام المقبل بهدف تمكينها من توطين كوادرها قبل موعد تطبيق قرار التوطين”.

وحثّ “الشثري”؛ طالبي العمل على حضور ملتقيات التوظيف التي تنظمها باستمرار غرفة الرياض؛ حيث ستشهد الأسابيع المقبلة عديداً من الملتقيات التي ستتوالى لكل نشاط على حدة من الأنشطة التي تمّ توطينها.







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