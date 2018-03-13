هنا تشكيلة الأهلي قبل مواجهة الغرافة آسيويًا

المواطن- عبدالناصر سيد

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الغرافة القطري في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي، ياسر المسيليم لحراسة المرمى، وعقيل بلغيث، ومعتز هوساوي، ومنصور الحربي، وتيسير الجاسم، وكلاوديمير، وعبدالله مجرشي، ومؤمن زكريا، وسلمان المؤشر، وصالح العمري.

ويحاول الأهلي تحقيق الثلاث نقاط للاقتراب خطوات من التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

ويمتلك الأهلي في رصيده 7 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة صاحب المركز الثالث.







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