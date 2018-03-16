هنا تشكيلة الرائد والأهلي في الدوري السعودي

المواطن – الرياض

كشف الجهاز الفني لفريقي الرائد والأهلي عن التشكيلة التي سيخوض بها كل منهما مباراته في الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: ياسر المسيليم لحراسة المرمى، ومارك ميليغان، وتيسير الجاسم، وعمر السوما، وإيوانيس فيتفاتزيديس، وحسين المقهوي، وعقيل الصحبي، ومنصور الحربي، وليوناردو سوزا، وعبدالفتاح عسيري، وأمير كردي.

ويجلس على دكة البدلاء: باسم البقي العطا الله، وسلمان المؤشر، ومهند عسيري، وصالح آل جمعان العمري، وعلي الأسمري، وحمدان الشمراني، وفيصل دارسي، وعبدالله يحيى مجرشي، ومؤمن زكريا.

على الجانب الآخر، يخوض الرائد اللقاء بتشكيل مكون من: متعب شراحيلي لحراسة المرمى، ومحمد العمري، وتراباي أديسون، وإسماعيل بانغورا، وصالح الشهري، وإيلي سابيا، ومتعب المطلق، وسلطان السوادي، ومحمد عطوة، ودانييل أمورا، وعصام الراقي.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد الرحيلي، وصقر عطيف، ويحيى المسلم، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وفارس العياف، وعبدالله الشامخ، وحسين الشويش، وسلطان فرحان، ومراد الرشيدي.







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