هنا تشكيلة القادسية والهلال في الدوري السعودي

المواطن – الرياض

كشف الجهاز الفني لفريقي القادسية والهلال عن التشكيلة التي سيخوض بها كل منهما مباراته في الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويخوض الهلال اللقاء بتشكيل مكون من: العماني علي الحبسي لحراسة المرمى، ومحمد البريك، وعلي آل بليهي، ومحمد الشلهوب، وعبدالملك الخيبري، وجيلكيم ريفاس، وياسر الشهراني، ونيوكولاس ميليسي، وإزكويل سيروتي، وأشرف بنشرقي، ومحمد جحفلي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد الواكد، وعبدالله الزوري، وناصر الدوسري، وياسر القحطاني، ومحمد كنو، وأحمد أشرف، وأسامة هوساوي، ومختار فلاتة، وعمر خربين.

على الجانب الآخر، يخوض القادسية اللقاء بتشكيل مكون من: فيصل مسرحي لحراسة المرمى، وعبدالمحسن فلاتة، ومحمد فتاو، وبيسمارك فيريرا، وجورجينهو دي مورا، وفواز فلاته، وياسين برناوي، وإبراهيم الشعيل، وحاتم بلال، وهارون كمارا، وهيرفي غاي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عسيري، وحسن العمري، وستانلي أوهاويتشي، ومنصور النجار، ونايف هزازي، ومسفر النجراني، وحمد الجيزاني، وعبدالعزيز الدوسري، وباولو سيرجيو.







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