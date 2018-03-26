هنا تشكيلة الهلال قبل مباراته الودية أمام الشباب

المواطن- الرياض

كشف الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة الأرجنتيني خوان براون عن قائمة الفريق التي ستواجه الشباب وديًا استعدادًا لاستئناف دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وجاءت التشكيلة الأساسية على النحو التالي، علي الحبسي لحراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وعمر العودة، وعلي البليهي، وعبدالله الزوري، ومهند فلاتة، ونيكولاس ميليسي، وأشرف بن شرقي، وإيزيكل سيروتي، ومحمد الشلهوب، وجيلمن ريفاس.

بينما جاء في مقعد البدلاء، محمد الواكد، ونواف النويجم، وعادل المولد، وفيصل درويش، ومشاري القحطاني، وماجد النجراني، ومجاهد المنيع، وياسر القحطاني، عمر خربين، وعبدالإله البرية.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية الشهر المقبل.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن مطارده الأهلي.







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