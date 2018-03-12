هنا تشكيلة الهلال لمواجهة الريان القطري آسيويًا

المواطن – عبدالناصر سيد

كشف الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة خوان براون عن تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراته أمام الريان القطري التي ستقام في وقت لاحق اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي، العماني علي الحبسي لحراسة المرمى، ومحمد البريك، وأسامة هوساوي، وعلي آل بليهي، وعبدالله الزوري، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، ومحمد الشلهوب، وأشرف بن شرقي ومختار فلاتة.

ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، حيث يتصدر استقلال طهران الإيراني الترتيب برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن الريان والعين الإماراتي.







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