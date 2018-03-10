هنا تشكيلة لقاء الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

أعلن الجهاز الفني لفريقي الاتحاد والنصر عن التشكيلة التي سيخوض بها كل منهما مباراته مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويخوض الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من: فواز القرني لحراسة المرمى، وطارق عبده محمد، وبدر النخلي، وخالد السميري، وفهد الأنصاري، وأحمد عسيري، وجمال باجندوح، وعدنان فلاتة، وعبدالعزيز العرياني، وياسين حمزة، وعمار النجار.

ويجلس على دكة البدلاء، عساف القرني، وربيع السفياني، ومحمود كهربا، وزياد الصحفي، ومحمد قاسم، وتركي الخضير، وعمار الدحيم، وعمر المزيعل، وعبدالرحمن الغامدي.

ويدخل النصر اللقاء بتشكيل مكون من وليد عبدالله لحراسة المرمى، وبرونو أوفيني، وعمر هوساوي، وليوناردو بيريرا، ومحمد فوزير، وعبدالرحمن العبيد، وإبراهيم غالب، وعبدالعزيز الجبرين، وعوض خميس آل فرج، وجونيور كابانغا، وعبدالمؤمن جابو.

ويجلس على دكة البدلاء، حسين شيعان، وعبدالله مادو،، وخالد الغامدي، وأحمد الفريدي، وفهد الجميعة، وعبدالرحمن الدوسري، وفراس البريكان، وفرجاني ساسي، وحسن الراهب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :