هنا تشكيل الأخضر لمباراة #السعوديه_بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب البلجيكي وديًّا اليوم الثلاثاء.

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: حسن معاذ، عمر هوساوي، معتز هوساوي، منصور الحربي.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: فهد المولد، محمد السهلاوي.

أما قائمة الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

وليد عبدالله، محمد العويس، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، سعيد المولد، ياسر الشهراني، سلمان المؤشر، محمد الكويكبي، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، عبدالملك الخيبري، إبراهيم غالب، محمد كنو، مهند عسيري.

يذكر أن المنتخب السعودي كان تعادل مع منتخب أوكرانيا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت يوم الجمعة الماضية في مدينة ماربيا الإسبانية.







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