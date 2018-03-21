هنا تشكيل لجنتي تراخيص الأندية والاستئناف برابطة دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعة

أعادت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تشكيل لجنتي تراخيص الأندية واستئناف تراخيص الأندية وذلك لمدة 3 سنوات قادمة على النحو التالي:

وجاء أعضاء لجنة تراخيص الأندية وهم” محمد السليم كرئيس، عبد اللطيف الحسيني كعضو فني، مبارك المطوع كعضو طبي، ناصر العوهلي كعضو قانوني، عبدالله كبوها كعضو مالي، عبدالله عسيري مقرر اللجنة”.

أما أعضاء لجنة استئناف تراخيص الأندية فجاءت مكونة من” رياض القنية كرئيس، حسن الناصر عضو مالي، أحمد بن حموض عضو قانوني، خميس الزهراني كعضو فني، عبدالله العتيبي كمقرر للجنة”.

وستبدأ الأندية بتقديم المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة للموسم الرياضي 2018-2019 في نهاية شهر مارس الجاري وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم، علمًا بأن قرار اللجنة بمنح الرخص من عدمه للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2019 سيكون في شهر أكتوبر من العام الجاري.







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